Vueling erzielt Quartalsgewinn

Vueling Airlines hat im zweiten Quartal einen Betriebsgewinn von 13,4 Millionen Euro erwirtschaftet.

Damit kann die Airline die letzten zwölf Monate mit einem Gewinn von 17,5 Millionen Euro abschliessen, bevor sie die Kosten für die Restrukturierung mit einbezieht. Das Einkommen pro Passagier lag stabil bei 75,36 Euro. Die Auslastung verbesserte sich um 3,7 Prozentpunkte und erreichte 73,1 Prozent. Im zweiten Quartal sparte Vueling 27 Millionen Euro beim Treibstoffaufwand verglichen mit derselben Periode des Vorjahres. Die Airline sieht zuversichtlich in das dritte Quartal, die Buchungen laufen gut. Ausserdem wird der Zusammenschluss mit Clickair dann seine positiven Auswirkungen zeigen, hofft Vueling.

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