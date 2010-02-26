Clickair verhilft Vueling zu Gewinn

Die Fusion mit Clickair scheint sich für Vueling Airlines auszuzahlen: Die Airline verbucht einen Nettogewinn von US$37,6 Millionen für das Jahr 2009.

Damit verdreifacht der spanische Low-Cost-Carrier den Vorjahresgewinn. Der Umsatz stieg um 36,3 Prozent auf 601,6 Millionen Euro und der Gewinn aus dem operativen Geschäft belief sich auf 71,4 Millionen Euro. Vueling flog 2009 7,5 Milliarden RPKs, 34,3 Prozent mehr als 2008 bei einer um 28,1 Prozent grösseren Kapazität von 10,2 Milliarden ASK. Die Auslastung kletterte um 3,4 Prozentpunkte auf 73,7 Prozent. Die Passagierzahlen stiegen um 39,3 Prozent auf 8,2 Millionen. Für das vierte Quartal meldet Vueling einen Nettoverlust von 13 Millionen Euro, was einer Verbesserung von 23 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht. Die Einnahmen hingegen verbesserten sich um 84 Prozent auf 160 Millionen Euro.