Deutsche Luftwaffe übt in Indien

Eurofighter Rotte (Foto: Bundeswehr)

Erstmals startet die Luftwaffe zu einer Übung im Luftraum von Indien. Der Aufenthalt auf dem Subkontinent mit dem Titel Tarang Shakti ist Teil der Übung Pacific Skies 24. Mit ihr beweist die Luftwaffe erneut ihre globale Verlegefähigkeit.

Zum ersten Mal nimmt die deutsche Luftwaffe an einer Übung mit den indischen Luftstreitkräften in Indien teil, auch Flugzeuge der britischen, italienischen und spanischen Luftwaffe sind an der Übung Tarang Shakti beteiligt.

Wann ist die Luftwaffe in Indien?

Stattfinden wird das Manöver Tarang Shakti vom 6. bis zum 13. August – und damit in der Monsunzeit, die im ohnehin tropisch-feuchten Klima für tägliche Regengüsse sorgen dürfte. Mit den Flügen über Indien endet die seit Mitte Juni laufende Übungsreihe Pacific Skies 24.

Worum geht es bei Tarang Shakti?

Ziel ist die sichere Durchführung kombinierter Missionen. Getragen wird der Besuch von dem Leitgedanken, enger mit der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt und sechstgrößten Industrienation zu kooperieren und Erfahrungen auszutauschen. Die indische Luftwaffe setzt sowohl russische als auch westliche Flugzeuge ein – unter anderem russische Suchoi Su-30 oder französische Rafale und Mirage.

Mit wie vielen Flugzeugen ist die Luftwaffe vor Ort?

Beteiligt sind fünf deutsche Eurofighter sowie ein Transportflugzeug des Typs A400M. Gemeinsam mit den Partnern aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und dem Gastgeberland Indien umfasst die Übungsflotte knapp 40 Kampfflugzeuge.

Wer führt den deutschen Anteil der Übung?

Leitverband ist das Taktische Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“. Ausgangspunkt der Übungsflüge ist die Air Base Sulur im Bundesstaat Tamil Nadu im Süden des Subkontinents.

Warum ist die Übung wichtig?

Die gegenwärtigen Kriege und Krisen lassen die beiden Staaten enger zusammenrücken. Bei einem Besuch in Neu-Delhi im Juni 2023 regte Verteidigungsminister Boris Pistorius eine intensivere Zusammenarbeit beider Länder an. Bei der jüngsten Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILAInternationale Luft- und Raumfahrtausstellung) in Berlin im Juni begrüßte Luftwaffeninspekteur Generalleutnant Ingo Gerhartz den indischen Luftwaffenchef Marshal Vivek Ram Chaudhari, der sich unter anderem die neueste Generation des Eurofighter zeigen ließ.

Rüdiger Franz Bundesheer, Redaktion FliegerWeb.com RK