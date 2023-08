Delta skizziert nächste Abgangsentschädigungsrunde

Delta Air Lines Inc. Hat ihren Angestellten in einem Memo ein weiteres Programm vorgestellt, nachdem sie belohnen will, wer freiwillig den Hut nimmt.

Delta Air Lines Inc. hat ihren Angestellten in einem Memo ein weiteres Programm vorgestellt, nachdem sie belohnen will, wer freiwillig den Hut nimmt.