Boeing E-3A Sentry

Boeing E-3A Sentry, Land USA Die E-3A Sentry ist das leistungsfähigste Frühwarnflugzeug das je gebaut wurde. Als Basis für das AWACS Flugzeug dient die Zelle der bewährten Boeing 707. Spannweite: 39,7 m, Länge: 44 m, Geschwindigkeit 850 km/h.

Bei der Boeing E-3 Sentry dient die Zelle der Boeing 707 als Radarträger. Die E-3 ist ein komplexes Frühwarnsystem und eine fliegende Führungsplattform für die Luft und Bodenstreitkräfte. Bis zu 17 Arbeitsplätze für Spezialisten in der elektronischen Kriegsführung finden in dem Frühwarnflugzeug Platz. Die leicht grössere Boeing 707 absolvierte am 5. Februar 1972 den Jungfernflug und die erste E-3 Sentry wurde im März 1977 an die 552nd Airborne Warning and Control Wing ausgeliefert. Das Schlüsselelement für die Leistungsfähigkeit der E-3 Sentry ist das Westinghouse Radar AN/APY-1 oder AN/APY-2. Die riesige Radar- Antenne unter dem Radom, der auf dem Rumpfrücken der Sentry montiert ist, dreht sich pro Minute sechsmal. Mit dem hochleistungs- Radar kann ein Riesengebiet mit einem Radius von mehr als 650 km erfasst und genauestens ausgewertet werden. Die E-3 wurde bis 1991 produziert und war damit die letzte gefertigte Boeing 707, deren Produktion nach 37 Jahren eingestellt wurde. Die AWACS Überwachungsflugzeuge vom Typ Boeing E-3 Sentry werden von den USA, Grossbritannien, Saudi Arabien, Frankreich und gemeinsam durch verschiedene NATO Länder betrieben.

Boeing E-3A Sentry (Foto: USAF)

Technische Daten: Boeing E-3A Sentry

Hersteller: Boeing, USA

Antrieb: 4 Pratt & Whitney TF33-PW-100A

Leistung: je 93,3 kN, 9.525 kg

Cockpit Besatzung 4 Mann

Besatzung Bedieneinheiten bis zu 19 Spezialisten

Preis: rund 270 Millionen USD

Erstflug: 5. Februar 1972