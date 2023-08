Cubana kauft Antonov An-158

Lateinamerikanische Medien berichteten, dass Kubas Flag Carrier sechs Antonov An-158 Verkehrsflugzeuge bestellt hat. Antonov hat diesen Auftrag noch nicht bestätigt.

Bei dem Antonov An-158 handelt es sich um ein zweimotoriges Verkehrsflugzeug mit einer Kapazität von bis zu 99 Passagieren. Der Jet hat eine grosse Ähnlichkeit mit dem viermotorigen AVRO von British Aerospace und wird bei Antonov in der Ukraine gefertigt. Bei der An-158 handelt es sich um eine gestreckte und leicht verbesserte Variante der An-148. Die Maschine startete am 28. April 2010 zum Jungfernflug und hat am 28. Februar 2011 die russische Zulassung erhalten. Das Flugzeug kann mit 99 Passagieren Distanzen von bis zu 4.000 Kilometern überwinden.