China Eastern schliesst 1. Jahreshälfte mit Verlust ab

China Eastern Airlines vermeldet einen Verlust von US$ 31,3 Millionen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres.

China Eastern, die zu den drei grössten Airlines Chinas gehört, sagte, der Verlust habe sich trotz der um 22% angestiegenen Treibstoffpreise verkleinert. Im 1. Halbjahr des letzten Jahres lag er bei US$ 44,5 Mio, dieses Jahr noch bei US$ 31,3 Mio. Bei den Passagieren auf Inlandflügen konnte die Fluggesellschaft zwar einen Zuwachs von 1,9% vermelden, auf internationalen Routen nahm der Verkehr jedoch ab. Für das 2. Halbjahr erwartet die Airline einen Rückgang der Nachfrage in der Luftfahrtbranche und weiterhin steigende Kosten.