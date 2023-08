Cathay Pacific kürzt Treibstoffgebühren

Cathay Pacific Airways will ihre Treibstoffzuschläge während der Zeit zwischen dem 1. April und dem 31. Mai weiter reduzieren.

Das Departement für Zivile Luftfahrt hatte dies am 25. Mai bereits angekündigt. In der Periode vom 1. April bis zum 31. Mai beträgt der maximale Zuschlag für Treibstoff auf Kurzstrecken US$ 6,7 und auf Langstreckenflügen US$ 30,8. Dies entspricht einer Reduktion von rund 15 Prozent auf den aktuellen Preisen, welche von der Regierung im Januar bewilligt worden war, so Cathay Pacific.