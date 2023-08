Boeing BBJ auch als MAX Version

Boeing wird ihre modernste Boeing 737 MAX auch als Business Jet anbieten, drei Versionen könnten in Zukunft als Geschäftsreisejets zu kaufen sein.

Vor der Eröffnung der Luftfahrtmesse NBAA in Orlando, Florida kündigte Boeing zwei neue Business Jets an, zunächst soll die Version BBJ MAX 8 auf den Markt kommen und nach der Einführung dieses Modells soll später auch die etwas grössere BBJ MAX 9 zur Verfügung gestellt werden. Die etwas kleinere Boeing BBJ MAX 7 könnte ebenfalls auf den Markt gebracht werden, hier sei man noch an ersten Konzeptstudien. Die BBJ MAX Versionen sollen nach Berechnungen von Boeing bis zu 13 Prozent sparsamer sein als die heutigen BBJ Business Jets.