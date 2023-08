Boeing 787 Dreamliner ZA004 abgehoben

Der dritte Dreamliner Prototyp ist am 24. Februar 2010 auf dem Boeing Werksflughafen Paine Field zu seinem ersten Testflug gestartet.

ZA004 ist der vierte Prototyp und demnach noch vor ZA003 zum Erstflug gestartet. Dies war von Boeing bereits so geplant gewesen, ZA004 wird im Testflugprogramm vordringlicher gebraucht als der dritte Prototyp. ZA004 ist wie die beiden ersten Flugzeuge mit dem Trent 1000 von Rolls Royce ausgerüstet und wird beim Testflugprogramm hauptsächlich für die Streckenflüge und die ETOPS Zulassungsflüge eingesetzt. Der vierte Prototyp hob am 24. Februar 2010 um 11.43 Lokalzeit in Everett zu seinem rund dreistündigen Erstflug ab. Am Steuer sassen Captain Heather Ross und Captain Craig Bomben. Die Besatzung ist mit ZA004 auf eine Flughöhe von 30.000 Fuss (9.140 m) gestiegen und erreichte während dem Testflug eine Höchstgeschwindigkeit von 255 Knoten. In dem ersten Teil des Testflugprogramms wird ZA004 für die aerodynamischen Tests, die stark mit den Hochgeschwindigkeitsflügen korrelieren und auch zur Überprüfung der Lastvielfachen beitragen, verwendet. Die route proofing und ETOPS Flüge werden später erfolgen. ZA004 wird voraussichtlich die erste Testmaschine sein, die nach dem Testflugprogramm an einen Kunden ausgeliefert werden wird.