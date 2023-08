EAA Air Venture Oshkosh

Heute Montag beginnt das EAA Air Venture auf dem Wittman Regional Airport in Oshkosh. Das weltweit grösste Fliegerfest findet in diesem Jahr vom 23. Juli bis am 29. Juli statt.

Als eine der Hauptattraktionen gilt die einzige noch flugtüchtige Boeing B-29 Superfortress, mit der auch Rundflüge durchgeführt werden. Ein besonderes Jubiläum kann die legendäre Piper J-3 Cub feiern, die Maschine wurde vor 75 Jahren aufgelegt, bis 1947 wurden rund 20.000 J-3 Flugzeuge gebaut. Das grösste Fliegertreffen wurde 1953 zum ersten Mal abgehalten und findet nun seit sechzig Jahren statt. Die organisierende Experimental Aircraft Association erwartet mehr als 10.000 Flugzeuge und einige 100.000 Besucher.