Qantas mit neuem Finanzchef

Peter Gregg tritt am 30. September als Finanzchef von Qantas zurück, sein Nachfolger wird Colin Storrie.

Ab dem 30. September 2008 löst der stellvertretende Chef den amtierenden Chief Financial Officer bei Qantas ab. Diese Rochade gab heute der CEO von Qantas, Geoff Dixon, über eine Medieninformation bekannt. Peter Gregg wird seinen Nachfolger Colin Storrie bei der Einarbeitung in seine neue Funktion bis zum 31. Dezember 2008 begleiten und dann die australische Fluggesellschaft verlassen. Der 39 jährige Colin arbeitet seit 10 Jahren in dem Finanzgeschäft von Qantas.