Israel kauft weitere F-35 Kampfjets

F-35A für Israel absolviert Erstflug (Foto: Lockheed Martin)

Das israelische Verteidigungsministerium hat den Kauf von siebzehn weiteren F-35 Kampfflugzeugen bekanntgegeben.

Die israelischen Lightning II Kampfjets tragen die Bezeichnung F-35I und den Namen Adir. Israel hat bislang 33 F-35I bestellt, mit diesem neuen Auftrag erhöht Israel ihre F-35A Lightning II Bestellung nun auf insgesamt fünfzig Flugzeuge. Das Land will bis zu 75 dieser Jets kaufen.

Die ersten beiden F-35I sollen bereits Ende Jahr auf die Basis Nevatim nach Israel überflogen werden, momentan stehen sie in den USA in der Flugerprobung.

Israeli Air Force F-35I absolviert Erstflug