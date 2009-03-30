Virgin Blue wird beste Airline Australiens

Virgin Blue wurde in einer Umfrage von mehr als 4.000 Passagieren zur besten Airline des Kontinents gewählt.

4.307 Kunden, die in den letzten drei Jahren auf Inlandflügen unterwegs gewesen waren, bewerteten die Gesamtleistungen der Virgin Blue mit 68 Prozent. Damit verdrängte die Airline die frühere Nummer Eins, Regional Express, auf den zweiten Platz. Dahinter liegen Qantas, Jetstar und Tiger Airways. Eine Reihe von technischen Problemen bei Qantas haben das Vertrauen der Passagiere in die Airline getrübt, nur noch 17 Prozent nannten als Grund, weshalb sie mit Qantas fliegen, die hohe Sicherheit. Ein Sprecher der Virgin Blue meinte, 39% der befragten Personen würden Qantas weiterempfehlen, bei Virgin Blue seien es dagegen 57 Prozent.