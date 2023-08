Erste Boeing 787 aus dem Werk Charleston

Am 27. April 2012 konnte Boeing den ersten Dreamliner von der Endfertigungsstrasse in Charleston der Öffentlichkeit präsentieren, dabei handelt es sich um das erste moderne Grossraumflugzeug, das Boeing nicht in Everett zusammengebaut hat.

Die Premiere Boeing 787 aus Charleston trägt die Baunummer 46 und ist für Air India bestimmt. Im zweiten Dreamliner Endfertigungswerk befinden sich drei weitere Boeing 787 für Air India im Bau, alle vier Maschinen sollen nach Aussagen von Boeing noch in diesem Jahr an Indiens Flag Carrier übergeben werden. Boeing will bis Ende 2013 auf seinen beiden Endfertigungsstrassen monatlich zehn Boeing 787 Dreamliner bauen.