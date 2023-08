Boeing 747-8F beendet Rolltests

Am Samstag, dem 6. Februar 2010, konnte der neue Boeing 747-8F Vollfrachter seine Hochgeschwindigkeits-Rolltests abschliessen.

Bei den Rollversuchen am Samstag sass Cheftestpilot Mark Feuerstein als Kommandant an Bord des neuen Vollfrachters. Während den Hochgeschwindigkeits-Rolltests wurde der modernste Jumbo auf eine Geschwindigkeit von 90 Knoten (166 km/h) beschleunigt und anschliessend abgebremst. Die Rolltests fanden auf dem Werksflughafen Paine Field in Everett statt. Dem Erstflug steht aus technischer Sicht nichts mehr im Wege, das Erstflugfenster öffnet sich heute Montag, dem 8. Februar 2010, um 10.00 Seattle Lokalzeit.

Aktuelles Wetter Everett:KPAE 080553Z AUTO 00000KT 8SM FEW013 SCT024 OVC055 08/07 A3009 RMK AO2 SLP191 T00780067 10089 20078 51003