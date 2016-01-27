Boeing 737 MAX soll am Freitag abheben

Boeing 737 MAX Rollout (Foto: Boeing)

Boeing hat das Erstflugfenster für die neue Boeing 737 MAX auf nächsten Freitag gelegt, falls das Wetter mitmacht, wird das überarbeitete Standardrumpfflugzeug in zwei Tagen abheben.

Die Boeing 737 MAX wird also planmäßig im ersten Quartal 2016 zum Jungfernflug abheben. Die ersten Maschinen sollen dann in der ersten Jahreshälfte 2017 ausgeliefert werden. Bis Ende letzten Jahres konnte Boeing für die 737 MAX bereits mehr als 3.000 Bestellungen entgegennehmen. Die Boeing 737 ist bereits seit 1967 am Markt und gilt als das meistverkaufte Verkehrsflugzeug.