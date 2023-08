Bis Ende Jahr sollen über 1.000 Flugzeuge stillgelegt werden

Studien der Luftfahrtberatung Ascend haben ergeben, dass im Jahr 2008 weltweit 1.029 Flugzeuge ausgemustert werden.

Bei der Mehrheit der Flieger handelt es sich um Typen des Single-Aisle-Segments (543), ausserdem werden 233 Regionaljets und 111 Langstreckenflugzeuge aus dem Verkehr gezogen. Am meisten Ausmusterungen nimmt Nordamerika vor (776), gefolgt von 155 in Europa und 89 in Asien. Gleichzeitig sind die Bestellungen für moderne, treibstoffeffizientere Flugzeuge in die Höhe geschnellt: 1.457 Maschinen wurden weltweit von den Airlines geordert. Bislang gab es nur 63 Stornierungen, eine Rate von 4%. Die Leasingraten für Kurzstreckenflieger sind seit Mitte diesen Jahres um 10%-20% gesunken, bei den Langstreckenflugzeugen halten sich die Preise relativ stabil.