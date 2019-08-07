Bienenhonig vom Dortmunder Flughafen

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Drei Bienenvölker am Flughafen Dortmund produzierten über die letzten Jahre guten, schadstofffreien Honig, dieser zeugt von hoher Qualität der natürlichen Umwelt am Airport.

Um dauerhaft Rückschlüsse auf die Umweltqualität zu ermöglichen, wurden im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms am Dortmunder Flughafen im Frühjahr 2014 drei Bienenvölker in direkter Nähe zur Start- und Landebahn angesiedelt.

Die aktuelle Honig-Ernte zeugt von einer hohen Qualität der natürlichen Umwelt am Dortmund Airport. Die vom Honiglabor der QSI GmbH aus Bremen getesteten Honig- und Wachsproben waren schadstofffrei. Untersucht wurden die Proben unter anderem auf Rückstände von Blei, Cadmium, Quecksilber und Schwefeldioxid. Die Untersuchungen zeigen, dass die 40 kg Honig trotz der außergewöhnlichen Lage der Bienenstöcke sowohl den Vorschriften der Honigverordnung als auch der Richtlinie 2001/110/EG für Speisehonig entsprechen und somit zum Verzehr geeignet sind.

„Honig- und Wachsproben sind ein guter Beleg für die Umweltqualität rund um den Dortmund Airport. Da Bienen gleichmäßig Areale von bis zu fünf Kilometern um ihren Stock befliegen, hat sich Bienenzucht als Umweltmonitoring bewährt“, erklärt Heike Helmboldt, Referentin für CSR und Fluglärmschutz am Dortmunder Flughafen.

In diesem Jahr hat der Flughafen eine 4.000 m² große Blumenwiese am Dortmund Airport angelegt, damit die Bienen genügend Nahrung vorfinden und auch, um anderen Insekten einen weit-gehend geschützten Lebensraum zu bieten.

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