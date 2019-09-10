Von Dortmund nach Italien

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Im Sommerflugplan 2020 haben Reisende die Möglichkeit, vom Dortmund Airport mehr nach Italien zu fliegen.

Momento – Reisen für mich by Central Reisebüro initiiert Charterverbindungen mit Sundair nach Neapel, Sardinien und Sizilien. „Italien ist ein wunderschönes Reiseland, das leider von Reisebüros und Veranstaltern häufig stiefmütterlich behandelt wird. Wir möchten das mit unserem Produkt ändern und ‚Bella Italia‘ bequem ab dem Dortmund Airport anbieten“, so Jennifer Möller, Geschäftsführerin des Central Reisebüros am Freistuhl. Weitere Reiseziele für den Herbst 2020 sind bereits in Planung.

Momento – Reisen für mich by Central Reisebüro ist eine Kooperation führender Reiseveran-stalter und Reisebüros, die attraktive Reiseziele anbieten. Bei den Reisen können Kunden aus einer Vielzahl von Ausflugsangeboten individuelle Rund- oder Erlebnisreisen zusammenstellen. Die Kunden werden vor Ort persönlich betreut.

Der Dortmund Airport freut sich über das Angebot: „Das mediterrane Klima, die italienische Kultur und facettenreiche Inseln ziehen Urlauber seit jeher nach Italien. Das nun auch Charterverbindungen vom Dortmund Airport in das beliebte Urlaubsland angeboten werden, freut uns besonders und komplementiert unser touristisches Angebot“, so Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales am Dortmund Airport.

Folgende Reisen werden angeboten:

22. bis 29. April 2020: Neapel, Golf von Sorrent und die Insel Ischia

06. bis 13. Mai 2020: Olbia, Sardinien

27. Mai bis 03. Juni 2020: Palermo, Sizilien und Liparische Inseln

Flughafen Dortmund