Von Dortmund nach Usedom

Erstflug Mai 2019 Linie von Dortmund nach Usedom (Foto: Flughafen Dortmund)

Eurowings verbindet Dortmund seit dem 6. Mai 2019 saisonal wieder mit Usedom in der Ostsee.

Eurowings hat die Strecke zwischen Dortmund und Usedom wiederaufleben lassen. Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales am Dortmund Airport, und Davina Ungruhe, Pressesprecherin des Flughafens, begrüßten die Crew zum Erstflug. Bis zum 26. Oktober können Reisende immer samstags vom Ruhrgebiet auf die zweitgrößte deutsche Insel fliegen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Verbindung nach Heringsdorf in diesem Jahr wieder anbieten können. Usedom ist ein beliebtes Reiseziel, dass unser bisheriges Angebot für Touristen perfekt ergänzt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Menschen im Ruhrgebiet eine schnelle Verbindung zur Ostsee wünschen“, so Miletic. Usedom lockt Touristen mit 2.000 Sonnenscheinstunden im Jahr, 42 km Sandstrand, der längsten Strandpromenade Europas und zahlreichen Wellnessangeboten an.

Tickets sind über Usedom Tourismus online buchbar unter www.flug.usedom.de/flugbuchung.

Flughafen Dortmund