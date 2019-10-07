Dortmund steuert auf Rekordjahr zu

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund konnte bereits im dritten Quartal die Marke von zwei Millionen Passagiere knacken, das ist ein neuer Rekord.

Die Schwelle von zwei Millionen Passagieren, die vor zwei Jahren noch das erklärte Ziel des Dortmunder Flughafens war, konnte dieses Jahr bereits im dritten Quartal überschritten werden.

Seit Anfang des Jahres nutzten den Dortmund Airport 2.037.146 Fluggäste. Das sind 19,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 768.172 Passagiere flogen alleine im dritten Quartal ab oder nach Dortmund.

„Wir sind mit der Passagierentwicklung sehr zufrieden“, so Flughafen-Chef Udo Mager. „Die Zeichen stehen gut, dass 2019 das passagierstärkste Jahr seit Bestehen des Flughafens wird.“ Im bisher stärksten Jahr 2008 nutzten knapp 2,33 Millionen Passagiere den Dortmund Airport. In 2019 plant der Flughafen die 2,5 Millionen Marke zu überschreiten.

Mallorca war beliebtestes Ziel

Geprägt durch die Sommermonate war die Ferieninsel Mallorca im dritten Quartal das beliebteste Ziel ab dem Dortmund Airport. 74.582 Passagiere flogen zwischen Juli und September auf die Sonneninsel. Kattowitz erfreut sich das ganze Jahr über großer Beliebtheit. Im dritten Quartal 2019 nutzten 65.492 Passagiere die Verbindung nach Polen. Ebenfalls beliebt waren die Städte London (52.736 Fluggäste), Bukarest (44.566 Fluggäste) und München (43.229 Fluggäste).

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