Neue Airline am Dortmund Airport

BUZZ Airline (Foto: BUZZ)

Die polnische Fluggesellschaft BUZZ fliegt ab dem nächsten Winterflugplan von Dortmund den Flughafen Kattowitz an.

Die Ryanair Tochter BUZZ fliegt ab dem Winterflugplan 2019/2020 zehn Mal pro Woche nach Kattowitz. Die polnische Stadt ist seit Jahren das beliebteste Ziel vom Dortmunder Flughafen aus. Knapp 260.000 Passagiere nutzten die Verbindung im vergangenen Jahr. Bisher wird Kattowitz ausschließlich von der Wizz Air angeflogen.

Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales am Dortmund Airport, begrüßt die Ankündigung von BUZZ: „Wir freuen uns, dass wir eine neue Airline gewinnen konnten. Das macht deutlich, dass der Dortmunder Flughafen nicht nur bei Reisenden, sondern auch bei Airlines an Attraktivität gewinnt. Das Angebot ist eine gute Ergänzung zu der bereits bestehenden Verbindung der Wizz Air. Mehr Umläufe auf einer Strecke bedeuten für unsere Fluggäste mehr Flexibilität.“

BUZZ – vorher Ryanair Sun – passt nicht nur von der Ausrichtung ideal zu Dortmund, sondern auch optisch: vorherrschende Farbe der Flugzeuge ist gelb, das Logo ist eine Biene.

Flughafen Dortmund