Kunst am Dortmund Airport

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Vom 1. April bis zum 30. Juni 2019 stellt gehrkenART seine Bilder in den Konferenzräumen des Dortmund Airport aus.

Die Collagen von Connie und Bernhard Gehrken sind nicht nur Hingucker, sie sind künstlerischer Ausdruck der Verbundenheit mit Dortmund, denn die Ausstellung entführt die Betrachter in kreative „schwarz-gelbe Welten“.

Interessenten sind herzlich dazu eingeladen, sich die Kunst von gehrkenART auf der Galerieebene anzuschauen. Zugang zu den Räumlichkeiten erhalten sie über das Flughafenrestaurant Bella Vista, das sich ebenfalls auf der Galerieebene befindet. Solange keine andere Veranstaltung in den Konferenzräumen stattfindet, werden die Mitarbeiter des Restaurants die Räume gerne aufschließen bzw. Termine nennen, an denen eine Besichtigung möglich ist.

Flughafen Dortmund