Berlin Brandenburg präsentiert Septemberzahlen

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) verzeichnete im September einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen. Insgesamt nutzten im vergangenen Monat 2,48 Millionen Passagiere den BER.

Das waren etwa 90.000 Fluggäste mehr als im Vormonat August. Diese Passagierzahl entspricht einem Plus von 9,1 Prozent im Vergleich zum September 2023 mit rund 2,27 Millionen Passagieren.

Insgesamt wurden in diesem Jahr von Januar bis September 19,06 Millionen Passagiere am BER begrüßt, was einem Anstieg von 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (17,19 Millionen) entspricht. Der verkehrsreichste Tag war der 27. September mit 99.579 Passagieren. An diesem Tag reisten viele Gäste der internationalen Fachmesse Inno Trans 2024 aus Berlin ab und viele Teilnehmende des Berlin-Marathon 2024 an. Dieser Tag war zugleich der bislang verkehrsreichste seit Eröffnung des Flughafens BER im Oktober 2020. Knapp 18.000 Flugzeuge starteten und landeten im vergangenen Monat am BER. Das waren 1.500 Maschinen mehr als im August 2024 und acht Prozent mehr als im September des Vorjahres.

Insgesamt wurden am BER im vergangenen September rund 4.000 Tonnen Luftfracht verladen. Das waren 24,5 Prozent mehr als im September 2023.

BER