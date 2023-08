Austrian Airlines baut auf den Nahen Osten

Andres Bieriwirth, CCO der Austrian Airlines Gruppe, sagte, die Fluggesellschaft, die gerade privatisiert werden soll, lege ihren Fokus verstärkt auf den Nahen Osten.

AU wolle zum führenden Unternehmen in der Region werden. Das sagte Bieriwirth in Syrien bei der Präsentation des neuen A320 mit Premiumaustattung, der auf Strecken in den Nahen Osten und nach Zentralasien zum Einsatz kommen soll. Jede Destination zwischen Wien und Dubai passe in das Geschäftsmodell. Gleichzeitig will AAG ihr Langstreckennetz lichten und Kapazität reduzieren. Es sollen aber keine Destinationen gestrichen werden. Das Unternehmen hofft, die Privatisierung bis November abgeschlossen zu haben.