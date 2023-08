Allegiant meldet Quartalsgewinn

Das Konzept der Allegiant Air aus Las Vegas, kleinere Märkte und grosse Ressort Destinationen zu bedienen, scheint sich auszuzahlen.

Im dritten Quartal, das am 30. September zu Ende ging, erwirtschaftete die Airline ein Nettoeinkommen von US$13,8 Millionen. In der Vergleichsperiode des Vorjahres lag der Gewinn bei US$4,9 Millionen. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf US$133,1 Millionen. Die Airline warnte jedoch davor, dass die Resultate im vierten Quartal nicht so gut ausfallen könnten. Im dritten Quartal hat sie neun neue Routen angekündigt, die sie ab dem vierten Quartal bedienen will. Ausserdem ernannte sie Andrew C. Levy, vormals CFO, zu ihrem neuen Präsidenten. Gallagher, der diese Position davor inne hatte, bleibt CEO und Vorsitzender.