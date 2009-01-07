Allegiant Air meldet starke Zahlen
07.01.2009 RK
Die Fluggesellschaft aus Las Vegas glänzt 2008 mit einer Passagierzunahme von 31,7 Prozent.Im vergangenen Jahr stiegen bei Allegiant Air 4,299 Millionen Fluggäste zu. Im Jahr 2007 benutzten 3,265 Millionen Passagiere den Low Cost Carrier aus Las Vegas. Selbst im Dezember 2008 konnte Allegiant Air kräftig zulegen, bei einem praktisch gleich grossen Angebot wie im Dezember 2007 konnte die Fluggesellschaft 10,5 Prozent mehr Passagiermeilen verkaufen, die Auslastung verbesserte sich im Dezember 2008 gegenüber dem Vorjahr um 8 Punkte auf solide 85,6 Prozent. Allegiant Air weitete im letzten Jahr ihr Angebot um knapp 15 Prozent auf 4,442 Milliarden Sitzplatzmeilen aus, die Auslastung stieg von 81,3 Prozent auf 87 Prozentpunkte. Allegiant fliegt in den USA mit ihren weniger Treibstoffeffizienten MD80 Flugzeugen gegen den Trend und zeigt damit, dass in lukrativen Nischenmärkten weiterhin mit einem soliden Wachstum gerechnet werden kann. Link: Allegiant Air Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?