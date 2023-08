Allegiant kauft Boeing 757

Die erfolgreiche Airline aus Las Vegas ergänzt ihre MD-80 Flotte mit sechs Boeing 757-200 Maschinen.

Momentan operiert Allegiant mit einer Flotte von 46 MD-80 weniger stark frequentierte Ferienrouten ab Las Vegas, Orlando, Phoenix, Tampa Bay und Fort Lauderdale. Mit den älteren MD-80 Maschinen sind die Flugunternehmer aus Las Vegas äusserst erfolgreich unterwegs, die Airline gilt in den USA momentan als die rentabelste. Allegiant will mit den Boeing 757 Jets ihr Streckennetz nach Hawaii erweitern. Die ersten zwei Maschinen werden ab dem vierten Quartal 2010 in das Streckennetz integriert werden, bis Ende 2011 werden alle sechs Maschinen im Einsatz stehen. Bis Ende 2010 will Allegiant 54 MD-80 betreiben, kürzlich hat die Gesellschaft 12 Maschinen von der SAS abgekauft.