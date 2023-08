Allegiant erzielt Gewinn

Allegiant Travel Co. hat im zweiten Quartal zwanzig neue Routen lanciert und einen Netto-Gewinn von US$ 23,9 Millionen erwirtschaftet.

Damit hat sie das Vorjahresresultat, US$ 2,6 Millionen, verneunfacht. Während des Quartals habe Allegiant Air ihren Einfluss im Inland erheblich vergrössert, sagte Präsident und CEO Maurice Gallagher Jr. Unter anderem eröffnete die Airline im Mai eine Basis in Los Angeles. Ende Juni besass sie 43 MD-80, vierzehn mehr als in derselben Zeit 2008. Die Einnahmen stiegen um 12,5 Prozent auf US$ 148 Millionen, während die Ausgaben um 13,1 Prozent auf US$ 110,2 Millionen sanken. Daraus ergab sich ein Betriebsgewinn von US$ 37,9 Millionen. Allegiant flog 1,3 Milliarden RPKs, ein Plus von 25 Prozent, während die Kapazität um 24,7 Prozent auf 1,47 Milliarden ASKs anstieg. Die Auslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 88,2 Prozent. In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte die Airline einen Netto-Gewinn von US$ 52 Millionen. Das Einkommen aus dem operativen Bereich vervierfachte sich gegenüber der ersten Halbjahr 2008 und erreichte US$ 82,3 Millionen. Allegiant erwartet für das dritte Quartal ein Wachstum der Kapazität um rund 35 Prozent, im vierten um zwanzig Prozent.

Link: Allegiant Air