Passagierzahlen bei Aer Lingus gestiegen

Die Passagierzahlen der irischen Fluglinie Aer Lingus haben sich erhöht.

Die Passagierzahlen der irischen Fluglinie Aer Lingus haben sich erhöht.

Aer Lingus hat im Monat Juli mehr als 1 Million Passagiere befördert. Das ergibt eine Steigerung um 8,1 Prozent. Der Ladefaktor jedoch hat sich um 0,7 Prozent verringert. Grund dafür ist das Verhältnis Passagiere-Sitze. Aer Lingus hat zur Zeit mehr Sitze, als Passagiere.

Auf den Langstrecken sank der Ladefaktor von 82,7 Prozent, auf 81 Prozent, nachdem sich die Kapazität um 3,4 Prozent erhöht hatte.

