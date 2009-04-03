Aer Lingus verzeichnet Rekordzahlen bei Buchungen

Die irische Fluggesellschaft Aer Lingus verzeichnete einen starken Anstieg der Buchungen, der März brach mit einer Million Buchungen jeden Rekord.

Am 11. März musste die Fluggesellschaft für 2008 einen nachsteuerlichen Verlust verbuchen und sagte, sie rechne auch nicht damit, ihre Gewinnprognosen für 2009 einzuhalten. Deswegen senkte Aer Lingus die Ticketpreise stark ab. Diese Massnahme zeigte scheinbar ihre Wirkung.

Konkurrent Ryanair, der Aer Lingus Anfang Jahr ein feindliches Übernahmeangebot machte, will Aer Lingus nun wegen Irreführung verklagen, da Aer Lingus zur Abwehr des Angriffs angab, sowohl 2008 und 2009 mit Gewinn abzuschliessen.

