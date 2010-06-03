Allegiant Air mit Passagierzuwachs

Die Fluggesellschaft aus Las Vegas konnte im Mai 2010 erneut mehr Passagiere transportieren als ein Jahr zuvor.

Bei Allegiant stiegen im Berichtsmonat Mai mit 456.673 Passagieren 5,1 Prozent mehr Fluggäste zu als im gleichen Vorjahresmonat. Die Nachfrage stieg um 10 Prozent auf 419 Millionen Passagiermeilen an und das Angebot konnte um 8,2 Prozent auf 455 Millionen Sitzplatzmeilen ausgeweitet werden. Durch die solide Nachfrage und dem moderaten Zuwachs des Angebotes konnte die Auslastung auf dem Linienstreckennetz von 90,6 Prozent auf 92,1 Prozent verbessert werden. Allegiant betreibt momentan rund 46 MD-80 Jets und führt für Strecken nach Hawaii die Boeing 757-200 ein.