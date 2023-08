El Al mit weniger Gewinn

El Al Israel Airlines meldet einen kleineren Gewinn wegen höheren Treibstoffkosten im dritten Quartal.

Die Airline erzielte einen Gewinn von US$ 30,4 Millionen im dritten Quartal, letztes Jahr waren es US$ 40,7 Millionen gewesen. Die Einnahmen nahmen um 7% zu und erreichten US$ 607,3 Millionen, die Auslastung lag bei 85,4%. Die Treibstoffkosten stiegen zwischen Juli und Oktober von US$ 153,5 Millionen im Vorjahr auf US$ 214,7 Millionen.