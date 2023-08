Starker Verkehrsanstieg bei Allegiant Air

Der erfolgsverwöhnte Nischenplayer aus Las Vegas weitete im März 2010 das Angebot um 15,7 Prozent aus.

In derselben Zeitspanne stieg die Nachfrage um 16,4 Prozent auf 545,6 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich nur marginal auf 92,9 Prozentpunkte. Im ersten Quartal 2010 stieg die Nachfrage nach Flugreisen bei Allegiant Air um 18,6 Prozent auf 1,308 Milliarden Sitzplatzmeilen, das Angebot wurde um 17,4 Prozent auf 1,357 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres flogen mit Allegiant 1,357 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 12,1 Prozent. Die starken Zahlen zeigen, dass sich die Reisetätigkeit in den USA von den Tiefständen gelöst hat.