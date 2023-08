Alitalia übernimmt weitere Airbus Maschinen

Die neue Alitalia konnte in dieser Woche drei weitere Flugzeuge von Airbus übernehmen, zwei A320 und ein A330-200.

Der Erneuerungsprozess bei Alitalia geht weiter, momentan betreibt der Carrier in seiner Flotte bestehend aus 160 Maschinen bereits 44 neue A320 Jets. Alle im Dienst stehenden Flugzeuge aus der A320 Familie sind bereits mit einer moderneren Kabinenausstattung nachgerüstet worden. Der neue A330-200 ist mit einer modernen Kabineneinrichtung für 230 Passagiere in drei Klassen ausgelegt. In der Economy Klasse finden 181 Passagiere platz hier wurde auch die neue „Classica Plus“ mit 21 Sitzen eingeführt. In der Business Klasse finden im A330-200 28 Fluggäste platz, auf eine erste Klasse wurde verzichtet. Alitalia will in Zukunft auch ihre Boeing 777 Flotte mit dem neuen Kabinenlayout nachrüsten. In diesem Jahr wird Alitalia noch einen weiteren Airbus A330-200 in Empfang nehmen können.