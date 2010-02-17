Alitalia verkauft MD-80

Ein grosser Teil von Ex-Alitalias alter Boeing MD-80 Flotte wird zum Verkauf ausgeschrieben.

Die Verwalter suchen Interessenten für bis zu 22 Flugzeuge. Das Angebot setzt sich aus vier Teilen zusammen: Ein Packet mit zehn Flugzeugen und drei Packete zu je vier Flugzeugen. Die Frist zur Einreichung der Offerten läuft bis zum 8. April 2010. Die MD-80 waren in der Flotte der früheren Alitalia integriert und bei der Restrukturierung im letzten Jahr ausgesondert worden. Die Verantwortlichen werden die Meistbietenden berücksichtigen, solange die Angebote nicht unter dem geschätzten Wert der Flugzeuge liegen.



