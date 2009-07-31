Alitalia meldet Halbjahresverlust

Alitalia hat heute ihren Finanzbericht für die erste Jahreshälfte ab der Wieder-Lancierung vom 13. Januar 2009 veröffentlicht.

Die Airline verbuchte für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2009 einen Betriebsverlust von 273 Millionen Euro, davon kamen 210 Millionen im ersten Quartal zustande, während das Defizit im zweiten Quartal bei 63 Millionen Euro lag. Der Umsatz betrug 1,3 Milliarden Euro und insgesamt beförderte Alitalia zehn Millionen Passagiere. Die Auslastung pendelte sich bei durchschnittlich 59 Prozent ein. Vorsitzender Roberto Colaninno sagte, die Resultate seien angesichts der kritischen Situation auf dem Markt besser ausgefallen als erwartet. Die Airline rechnet mit einer weiteren Verbesserungen im laufenden Quartal. Sie wird im Juli rund 2,2 Millionen Passagiere bei einer Auslastung von 72 Prozent transportiert haben. Alitalia will bis 2013 75 neue Airbus Flugzeuge einführen, sechs A320 wurden bereits dieses Jahr geliefert. Innerhalb der nächsten drei Jahre will sie das Breakeven erreicht haben.