Alitalia verzeichnet Verlust

Alitalia hat in ihrem ersten Jahr als private Airline einen Verlust von 326 Millionen Euro eingeflogen.

Die Einnahmen lagen 2009 bei 2,92 Milliarden Euro. Der Verlust im operativen Bereich belief sich auf 274 Millionen Euro, 243 Millionen davon hatte die Airline bereits im 1. Halbjahr verursacht. Alitalia Group sagte, die Resultate entsprächen den Erwartungen und das Ziel, 2011 ein Breakeven zu erreichen, sei weiterhin aktuell. AZ transportierte 2009 21,8 Millionen Passagiere und die Auslastung lag bei durchschnittlich 65 Prozent, wobei dieser sich von 59 Prozent in der ersten Jahreshälfte auf 71 Prozent in den letzten sechs Monaten verbesserte. Genaue Verkehrszahlen wurden noch keine veröffentlicht. Alitalia verfügte Ende Jahr über eine Flotte von 157 Flugzeugen, darunter neun A320. Sie verfolgt einen Flottenerneuerungsplan, der die Integration von weiteren A320 und A330 vorsieht. Das Hauptziel sei aber, die Einnahmen und die Passagierzahlen zu verbessern, sowie die Betriebskosten zu senken.