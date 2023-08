Airbus A380 erster C-Check abgeschlossen

Singapore Airlines konnte bei ihrem ersten Airbus A380 kürzlich einen der grossen Wartungschecks erfolgreich abschliessen.

Der C-Check wurde vom 31. August 2009 bis zum 24. September 2009 durchgeführt. Der erste A380 von Singapore Airlines mit der Registrierung 9V-SKA war bereits seit knapp zwei Jahren im Liniendienst und hatte während dieser Betriebszeit mehr als 1000 Flüge absolviert. Airbus schreibt neben den kurzen Wartungsintervallen, die als Base Stop Checks bezeichnet werden, einige grössere Wartungschecks vor. Nach 750 Stunden müssen bestimmte Überprüfungen erfolgen und nach 1500 Stunden wird der A-Check fällig. Der grosse C-Check fällt beim Airbus A380 etwa alle zwei Jahre an und beinhaltet detailliertere und umfangreichere Überprüfungsarbeiten. Die Wartungsarbeiten mussten in einem Hangar, der normalerweise für die Boeing 747-400 benutzt wird, durchgeführt werden, da die neue Wartungshalle für den Airbus A380 erst im nächsten Jahr bezugsbereit sein wird. Noch grössere Checks erfolgen nach sechs beziehungsweise zwölf Betriebsjahren, wobei der zwölf Jahres Check noch umfangreicher ist als der nach sechs Jahren, bei diesen Kontrollen werden auch Strukturteile genau unter die Lupe genommen. Nach einem solchen Check hat man praktisch wieder ein neues Flugzeug vor sich. Diese Wartungsarbeiten werden bei älteren Flugzeugen häufig als D-Check bezeichnet. Ein C-Check dauert in der Regel zwischen einer und drei Wochen, je nachdem wie viele Wartungsarbeiten im Programm vorgeschrieben sind, ausserdem spielen das Alter und der Flugzeugtyp eine wesentliche Rolle für die Dauer der Standzeit der Maschine. Bei dem A380 von Singapore Airlines wurden in dem C-Check auch gerade die Arbeiten für den A-Check vorgenommen, dies führt verständlicherweise zu tieferen Wartungskosten. Die ganzen Arbeiten wurden durch Techniker der SIA Engineering Company, einer Tochter von Singapore Airlines, durchgeführt. Da bei diesem Check viel Neuland auf SIA zukam, war auch ein grosses Team von Airbus und Rolls Royce vor Ort. Der Wartungsbetrieb von Singapore Airlines hofft, durch das neue erworbene Wissen, in Zukunft auch für andere A380 Betreiber die grösseren Wartungsarbeiten durchführen zu dürfen.