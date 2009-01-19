Mit dem Airbus A380 nach Paris

Singapore Airlines wird ihre Boeing 777-300ER Flüge von Singapore nach Paris durch die neusten Airbus A380 ablösen.

Mit Paris Charles de Gaulle wird Singapore Airlines die vierte Airbus A380 Destination in ihr Flugprogramm aufnehmen. Die Strecke wird momentan noch durch zweimotorige Boeing 777-300ER Grossraumflugzeuge bedient. Singapore Airlines wird die verkehrsstarke Strecke voraussichtlich ab Juni mit den nächsten beiden A380, die in den kommenden Monaten abgeliefert werden, befliegen. Momentan betreibt SIA sechs von 19 bestellten A380 Grossraumjets, die bei ihr für 471 Fluggäste ausgelegt sind.

VIDEO First Singapore Airbus A380