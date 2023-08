Airbus A380 über den Pyramiden

Anlässlich eines A380 Besuches in Ägypten überflog der Superjumbo erstmals die Pyramiden.

Ein A380 Werksflugzeug von Airbus wurde an der AVEX International Airshow in Sharm El Sheikh ausgestellt, anlässlich dieses Besuches entstanden erste Fotos mit dem Superjumbo über den geschichtsträchtigen Pyramiden in Gizeh. Der A380 besucht zum ersten Mal Ägypten. Nach dem Aufenthalt an der Luftfahrtausstellung in Sharm El Sheik brach der A380 nach Kairo auf, um dort den internationalen Flughafen auf seine A380 Tauglichkeit zu testen.

Captain Robert Kühni