Korean Air A380 abgehoben

Gestern, dem 16. November 2010, ist der erste A380 Superjumbo von Korean Air zum Jungfernflug abgehoben.

Der erste A380 des koreanischen Flag Carriers ist gestern am späteren Nachmittag in Toulouse zu seinem Jungfernflug abgehoben. Der Superjumbo mit der Seriennummer MSN035 wurde direkt zum Airbus Werksflughafen nach Hamburg Finkenwerder überflogen. Hier wird dem neuen Superjumbo die Inneneinrichtung eingebaut und die Schlusslackierung verpasst. Korean Air wird ihren ersten A380 im Frühjahr 2011 übernehmen können und hat zehn Maschinen dieses Typs gekauft. Die Korean A380 sind mit dem GP7200 Triebwerk von Engine Alliance ausgerüstet.