Airberlin hat Linienflug Berlin - New York eröffnet

Seit heute verbindet airberlin die beiden Metropolen Berlin und New York mit einem Nonstopflug. Der Flug AB7248 wird mit einem Airbus A330-200 durchgeführt.

Das Flugzeug mit 289 Passagieren an Bord startete um 13:00 Uhr in Berlin-Tegel und wird um 15:45 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen JFK in New York erwartet. Zusammen mit den Ehrengästen S. E. Philip D. Murphy, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Bundesrepublik Deutschland, sowie Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg, eröffneten Joachim Hunold, CEO airberlin, und Prof. Dr. Rainer Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Berliner Flughäfen, den neuen Flug mit einer traditionellen Erstflugzeremonie. Ab dem 1. Mai 2011 wird airberlin die Strecke Berlin-New York viermal pro Woche (montags, mittwochs, freitags, sonntags) mit einem Nonstopflug bedienen. Anschlussflüge kommen aus verschiedenen deutschen und europäischen Städten. In New York bestehen Codeshare-Anschlussflüge zu acht Destinationen von American Airlines. New York ist nach Miami die zweite nordamerikanische Destination, die airberlin nonstop ab Berlin-Tegel anbietet. Das Streckennetz der Airline in Nordamerika umfasst mit New York, Miami, Fort Myers, Los Angeles, San Francisco und Vancouver insgesamt sechs Destinationen. Von Düsseldorf aus bestehen Nonstop-Verbindungen zu allen sechs nordamerikanischen Destinationen.