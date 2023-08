Air Mauritius erzielt Gewinn im 3Q

Air Mauritius meldet für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 3,3 Millionen Euro und rettet sich damit wieder in die schwarzen Zahlen.

Im letzten Jahr hatte die Airline das dritte Quartal mit einem Verlust von 6,6 Millionen Euro abschliessen müssen. Gemäss eigenen Angaben waren die Passagierzahlen in diesem Jahr leicht angestiegen und erreichten 315.187, während sich die Auslastung merklich besserte – sie kletterte um neun Prozentpunkte auf 82.9 Prozent. Im Gewinn berücksichtigt sind Verluste aus Fuelhedging Verträgen in der Höhe von 6,5 Millionen Euro. Für die ersten neun Monate bis Ende Dezember 2009 verbucht die Airline einen Verlust von 6,7 Millionen Euro, was einer Verbesserung gegenüber den 20,1 Millionen Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht.