Finnair wieder mit Gewinn

Nach sieben schlechten Quartalen konnte sich Finnair wieder in die Gewinnzone retten. Im dritten Quartal resultierte ein Plus von 42 Millionen Euro.

Der Flag Carrier Finnlands konnte im dritten Quartal 2010 den Umsatz um 26 Prozent auf 551 Millionen Euro steigern, dabei resultierte ein Gewinn von 42 Millionen Euro. Im dritten Quartal 2009 musste Finnair mit einem Verlust von 33 Millionen Euro leben. Die Gesellschaft musste sich während den letzten sieben Quartalen mit roten Zahlen abmühen und konnte sich endlich wieder in die Gewinnzone manövrieren. Finnair profitierte hauptsächlich von besseren Erträgen bei den Geschäftsreisekunden und einer generell gestiegenen Nachfrage. Mit Finnair flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 5,5 Millionen Fluggäste.