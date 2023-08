EADS mit solidem Jahresresultat

Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern erwirtschaftete im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 42,8 Milliarden Euro einen kleinen Verlust von 322 Millionen Euro.

Im 2008 erwirtschaftete der Konzern noch einen Gewinn von 2,83 Milliarden Euro, im 2009 belasteten ausserordentliche Rückstellungen von 2,522 Milliarden Euro beim Militärtransporter A400M, dem Grossraumflugzeug Airbus A380 und Wechselkurseffekte das Konzernresultat. Ohne diese Sonderposten konnte EADS einen EBIT Gewinn von 2,2 Milliarden Euro erwirtschaften. Das Hauptproblem bei dem genaueren Studium der Finanzzahlen liegt ganz klar beim A400M Programm von Airbus Military, hier resultierte ein negativer EBIT von 1,756 Milliarden Euro, Airbus Commercial erwirtschaftete 386 Millionen Euro, Eurocopter 263 Millionen Euro, Astrium 261 Millionen Euro und Defence and Security verdiente 449 Millionen Euro. Der Umsatz ging im Geschäftsjahr 2009 von 43,3 Milliarden Euro im 2008 auf 42,8 Milliarden Euro leicht zurück. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte EADS Aufträge mit einem Gesamtwert von 45,8 Milliarden Euro an Land ziehen, der Auftragsüberhang lag Ende 2009 bei 389 Milliarden Euro, was in etwa neun Jahren entspricht. Die Liquiditätsreserven lagen Ende Jahr bei 9,8 Milliarden Euro.