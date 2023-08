Mit Ryanair von Paderborn nach Alicante

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Nach dem gelungenen Einstieg am Flughafen Paderborn/Lippstadt geht Ryanair bereits den nächsten Schritt an. Auch im Winter-Halbjahr wird Ryanair die beliebte Destination Alicante anfliegen.

Am 28. März 2023 startete die erste Ryanair-Maschine am Heimathafen. In den vergangenen Monaten hat sich die Entscheidung für die drei Ziele Alicante, Málaga und Palma de Mallorca mit Blick auf die hohe Auslastung als richtig erwiesen. Mit der Freischaltung der Flüge nach Alicante für die Winter-Periode unterstreicht Ryanair seine Ambitionen am Flughafen Paderborn/Lippstadt.

"Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Ryanair, auch im Winter-Halbjahr 2023/2024 von unserem Flughafen in den Süden zu starten. Damit haben die Menschen in Ostwestfalen, Lippe, Südwestfalen und den angrenzenden Regionen eine attraktive Alternative für eine schöne Zeit bei angenehmen Temperaturen", betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.