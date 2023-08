Uzbekistan Airways will weitere Flugzeug kaufen

Die Fluggesellschaft von Usbekistan will ihre Flotte mit weiteren westlichen Verkehrsflugzeugen ausbauen.

Geplant ist der Kauf von vier weiteren Langstreckenflugzeugen vom Typ Boeing 767-300ER. Für die vier zweimotorigen Verkehrsflugzeuge wurde am 30. Oktober eine Willenserklärung für den Kauf unterschrieben, die Jets würden zwischen 2012 und 2013 abgeliefert. Auch Airbus darf weitere vier Airbus A320 Kurzstreckenjets an Uzbekistan Airways liefern. Die Absichtserklärung sieht eine Auslieferung zwischen 2013 und 2014 vor. Diese vier Maschinen werden die sechs A320 Flugzeuge ergänzen, die zwischen 2011 und 2012 an Uzbekistan Airways geliefert werden.