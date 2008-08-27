Logistikzentrum von Korean Air und Uzbekistan Airways

Korean Air Lines hat ein formelles Abkommen mit der staatlichen Uzbekistan Airways über den Ausbau ihrer Zusammenarbeit im Bereich des Luftfrachtbetriebes getroffen.

Korean Air Lines Co. hat ein formelles Abkommen mit der staatlichen Uzbekistan Airways über den Ausbau ihrer Zusammenarbeit im Bereich des Luftfrachtbetriebes getroffen.

Die zwei Fluggesellschaften hatten im Mai vereinbart, am Navoi Flughafen in dem Zentralasiatischen Land Usbekistan ein internationales Logistikzentrum aufzubauen. Korean Air, das grösste Luftfrachtunternehmen der Welt, wird Uzbekistan Airways beim Aufbau und Management des Zentrums beraten. Zudem wurde ein Luftfrachtdienst auf der Strecke Incheon-Navoi-Milano lanciert. Korean Air wird auch Passagierflüge zwischen Incheon und Tashkent anbieten.



